Il trio “Comaneci” martedì 14 luglio in concerto a Mirandola

Martedì 14 luglio 2020 alle ore 21 al Giardino Perla Verde in via Marconi a Nonantola è in programma il concerto del trio “Comaneci” composto da Francesca Amati (piano elettrico, chitarra, voce), Glauco Salvo (chitarre, banjo, tape-loops, elettronica, voce) e Simone Cavina (batteria, percussioni, voce).

Comaneci

E’ un progetto che porta avanti un’alchimia tra melodia, canzone folk e attitudine sperimentale. Le canzoni prendono ispirazione soprattutto dall’America del folk e del blues aggiornati al presente, con l’ausilio anche di un’elettronica povera che è spesso il valore aggiunto di molti brani. Un concerto fortemente contemporaneo eppure quasi fuori dal tempo.

Informazioni

L’evento è a ingresso libero, ma la capienza è limitata a 100 persone nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. Non è prevista la prenotazione. In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Teatro Troisi, viale delle Rimembranze, 8