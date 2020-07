L’operetta al Centro culturale Via Vittorio Veneto di Fiorano

Ritornano i concerti di musica classica e operetta al Centro culturale di Via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, nel rispetto delle normative anticovid, organizzati in collaborazione con il Comitato ‘Fiorano in Festa’ e il Comune di Fiorano Modenese.

Venerdì 17 luglio alle 21.00 si riparte con l’operetta ‘Un’allegra crociera sul magico Danubio’, con Antonella Degasperi e Fabrizio Macciantelli, accompagnati dal il Maestro Gen Llukaci al violino e il Maestro Denis Biancucci al pianoforte.

Uno spettacolo divertente e coinvolgente, con musiche piene di ritmo, eleganza e passionalità. Il tutto unito da un filo conduttore, un testo dinamico e divertente che accompagnerà lo spettatore attraverso le magiche atmosfere danubiane.

Gli interpreti Antonella Degasperi e Fabrizio Macciantelli, collaudata coppia del teatro musicale brillante italiano, saranno coadiuvati da due eclettici musicisti di grande e provata professionalità e bravura, il Maestro Gen Llukaci e il Maestro Denis Biancucci.

L’ingresso è a offerta libera, destinata all’organizzazione di altre attività del Centro culturale. Per informazioni e prenotazioni: centrovvv@gmail.com.

La programmazione delle iniziative culturali dello spazio polifunzionale di Fiorano Modenese prosegue poi sabato 25 luglio con la ‘Vita dei grandi’, incontro dedicato a scoprire le musiche e le vite di Beethoven, Shubert e Chopin. Un tuffo nel tempo per conoscere, comprendere ed ascoltare, guidato dal Maestro Stafno Malferrari al pianoforte e dal Maestro Gen Llukaci al violino, con brindisi finale.

Dopo una pausa, il 7 settembre, alle 21, si riprende con lo spettacolo ‘Tango’, musiche e balli dall’Argentina, interpretati dal tangheri, accompagnati dal violino di Llukaci e dalla fisarmonica del Maestro Claudio Ughetti. Il 23 settembre torna ‘Una sera al museo’, viaggio virtuale nel museo degli Uffici, con Claudio Corrado, sempre alle ore 21.00.

Per tutti gli eventi l’offerta è libera.