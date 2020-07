Il Trio di flauti 3.20 in concerto venerdì sera a Castelnuovo Rangone

Venerdì 17 luglio alle ore 20:45 presso il Parco Rio Gamberi 2 di Castelnuovo Rangone si terrà il primo concerto dal vivo organizzato dagli Amici della Musica di Modena dopo la sospensione delle attività dovuta all’emergenza Covid.

Si esibirà il Trio di flauti 3.20, formato da Benedetta Polimeni, Giulia Genta e Letizia Spaggiari, tre giovani e affiatate musiciste che per l’occasione presenteranno una panoramica affascinante sul flauto nella produzione musicale del secolo scorso, confrontando l’ispirata vena melodica della tradizione musicale russa con le armonie ricercate e l’ironia nostalgica di quella francese.

Il programma del concerto, intitolato “Joueurs de flute”, include gustosi brani di Alexander Tcherepnin, Jacques Casterede, Jean-Michel Damas, Pierre Poubon, Jacob Gordon, per chiudersi con la “Musica Vespertina” di Hans-Günther Allers, titolo che richiama anche la dimensione serale di questo concerto “al tramonto”.

Il Trio 3.20 nasce nel 2016, quando le ragazze allieve presso l’istituto superiore di studi musicali “Peri – Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti nella classe del M° G. Mareggini, decidono di dar origine a un gruppo all’interno del quale ognuna potesse mettere in gioco la propria passione, gli anni di studio e la voglia di divertirsi facendo musica e nuove esperienze insieme. La formazione ha partecipato a masterclass tenute da importanti flautisti di fama internazionale e partecipato a svariati concorsi ottenendo numerosi riconoscimenti, tra i quali il secondo posto all’VIII concorso internazionale di esecuzione musicale “Giovani Musicisti” – città di Treviso; il primo premio assoluto al IV concorso musicale Città di Palmanova; il secondo premio al concorso nazionale città di Giussano.

Per arrivare al Parco Rio Gamberi 2 si può accedere comodamente al parcheggio da Via Casette Zanasi, laterale Via Monte Calvari.

Per rispettare le norme di sicurezza, il pubblico dovrà essere munito di mascherina e verrà mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i partecipanti. Si consiglia di arrivare alle ore 20:30 in modo da procedere con calma al posizionamento.

L’accesso è gratuito e si raccomanda di portare con sé un telo o un cuscino per sedersi sull’erba a contatto con la natura.

Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it