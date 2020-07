‘Anziani Smart’, il progetto di Castenaso premiato al concorso d’idee e-Care 2020

Con grande orgoglio abbiamo appreso che il progetto Anziani smart è stato premiato con un contributo al Concorso d’idee e-Care 2020. Anziani Smart prevede azioni mirate al supporto di anziani e al loro sviluppo su vari fronti e si compone di più parti che verranno realizzate da associazioni del territorio. E non solo.

Avremo infatti momenti mirati allo sviluppo delle abilità informatiche, momenti di supporto formativo e culturale per il benessere psicofisico, formazione e avviamento all’uso delle tecnologie e dei servizi sul web (come per esempio il fascicolo sanitario elettronico), ci sarà il servizio psicologico per contrastare la solitudine sia a distanza, sia in presenza e il supporto per i care-giver circa la gestione e la motivazione per un ruolo così complesso e impegnativo.

Attiveremo la formazione sugli strumenti per fare video-telefonate consentendo quindi una socialità più spiccata, supporto all’utilizzo del denaro, messa in guardia dalle truffe grazie alla collaborazione della Polizia Locale e altro ancora. La partecipazione a questo concorso è stata stimolata dalla volontà di Andrea Celani, presidente della Consulta del volontariato di Castenaso.

“Ne abbiamo già parlato con i soci del nostro centro sociale, che si sono dichiarati molto contenti di partecipare. Vogliamo continuare a tenere vivo il legame emotivo con i volontari che durante il Covid-19 li hanno chiamati a casa. Termineremo il progetto con un momento conviviale in cui tutti i partecipanti si incontreranno e premieremo il nonno più digitale dell’anno”, commenta Andrea Celani.

Il progetto, ricco di idee e azioni concrete, è stato realizzato grazie alla sinergia con l’assessorato al Welfare di comunità e all’assessorato alle Associazioni, volontariato e sicurezza.

Alla luce infatti di progetti messi in campo durante il periodo del Covid-19 come “Non sentirti solo, ti telefono!” e dello sportello di supporto psicologico volontario gratuito “Àncora-ti Insieme si può”, messo a disposizione dal Comune di Castenaso durante il lockdown, e grazie alla grandissima disponibilità di volontari e associazioni del territorio, è nato questo frutto che siamo certi darà grandi soddisfazioni e soprattutto servizi utili agli anziani del nostro territorio.

Elisabetta Scalambra, Assessore alla Sicurezza e alle pari opportunità: “alla luce dei risultati ottenuti nel periodo di chiusura totale, e trovando nei cittadini di Castenaso il bisogno di ascolto e il desiderio di sentirsi parte attiva, abbiamo pensato di dedicare qualcosa di speciale a una fascia di popolazione che rappresenta una risorsa incredibile, detentrice di memoria e passato preziosi e ci sentiamo in dovere di dedicare loro delle azioni specifiche a supporto della qualità della loro vita e alla protezione di essa”.

Lauriana Sapienza, Assessore al Welfare di comunità: “La parte più innovativa del progetto è insegnare l’uso delle tecnologie, tenere viva la mente, sfruttare le risorse digitali così utili proprio agli anziani. Una scommessa che vogliamo vincere ed estendere anche nei prossimi anni e a un numero di anziani sempre più numeroso. Perché nessuno resti indietro”.