Deruba del portafoglio un’anziana signora: arrestata a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato una trentanovenne italiana per furto con strappo. E’ successo ieri mattina davanti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, quando un’ottantenne italiana, mentre si trovava seduta su un muretto, in attesa di un’amica che aveva accompagnato presso la struttura per fare degli accertamenti medici, è stata derubata del suo portafogli che teneva in borsa da una donna che si era avvicinata di nascosto.

All’arrivo dei Carabinieri, l’autrice del furto che si trovava ancora in zona, è stata arrestata e il portafogli è stato restituito all’anziana. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la trentanovenne è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la giornata odierna.