Anche la biblioteca dei ragazzi Leontine riapre le sale per la scelta autonoma dei libri

Anche la biblioteca dei ragazzi Leontine riapre le sale per la scelta...

Da mercoledì 15 luglio anche per i giovani utenti della Biblioteca “Leontine” sarà di nuovo possibile entrare nelle sale, per scegliere e prelevare in autonomia i libri disponibili a scaffale aperto.

Nel frattempo – anche durante la chiusura obbligata dovuta all’emergenza da Covid19 – sono stati acquistate tante novità, tra libri, audiolibri e DVD, che i ragazzi, i bambini e i loro genitori potranno finalmente selezionare in modo diretto e libero tra gli scaffali della Biblioteca.

Ovviamente, per gli ingressi e le modalità di fruizione sarà sempre garantito sempre il rispetto del protocollo di sicurezza.

Rimane attivo, oltre al prestito in presenza, il servizio di prestito su prenotazione, che consente all’utente di telefonare allo 0536-880814 o scrivere una e-mail a leontine@comune.sassuolo.mo.it per chiedere i materiali che si desiderano a prestito e passare poi a ritirarli in modo comodo e rapido, già registrati.

Non sarà ancora possibile utilizzare le sale per fermarsi a leggere o studiare e per l’utilizzo delle postazioni internet.

Le riviste potranno però essere prese in prestito, anche quelle del mese corrente.

Questi gli orari di apertura fino al 31 luglio: lunedì e mercoledì: 9-13 e 14,30-18,30; martedì, giovedì e venerdì 14,30-18,30 ; sabato 9-13. In agosto la Biblioteca Leontine osserverà il consueto orario estivo: da lunedì a venerdì 9-13, chiuso il sabato e dal 10 al 15 agosto.