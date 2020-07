Destinatario di provvedimento di esecuzione di pena detentiva, bloccato al Marconi proveniente dal Marocco

Mercoledì 15 luglio, l’Ufficio della Polizia di Frontiera ha proceduto all’identificazione di A.A., cittadino marocchino di 36 anni atterrato presso l’aeroporto di Bologna proveniente da Casablanca (Marocco). Il soggetto, in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, dal controllo in banca dati è risultato dover scontare la pena detentiva di 1 anno, 2 mesi 2 e 27 giorni di reclusione.

Si tratta di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso il 15 maggio scorso dalla Procura presso il Tribunale Ordinario di Udine, relativo al reato di furto di un’autovettura commesso nell’anno 2013, ed al reato di false attestazioni a Pubblico Ufficiale e violazione delle norme inerenti al Soggiorno commesso nel mese di novembre 2017, quando il cittadino marocchino aveva tentato l’ingresso illegale nel Territorio Nazionale. Una volta accertata l’identità del cittadino marocchino, lo stesso è stato condotto presso la casa circondariale di Bologna.