Molesta una giovane viaggiatrice a bordo treno. Denunciato a Bologna per violenza sessuale

E’ terminata lunedì sera nella stazione di Bologna Centrale, quando gli uomini della Polizia Ferroviaria sono intervenuti a seguito di una segnalazione per violenza sessuale, la brutta avventura di una giovane brasiliana. La vittima, appena ventenne, ha raccontato che qualche ora prima, mentre era nella stazione di Roma Termini in attesa di partire per Milano, era stata avvicinata da un uomo, presentatosi come stilista di moda ed esperto di immagine, anch’egli diretto nel capoluogo lombardo.

Saliti sul convoglio, la ragazza ha ricevuto delle “avances” dall’uomo che l’ha molestata sessualmente più volte, lasciandola impietrita e scioccata. La giovane ha così tentato di allontanarsi, ma a bordo treno l’uomo le si è avvicinato di nuovo, provocando nella ragazza una crisi di panico e costringendola a chiedere aiuto al capotreno.

All’arrivo del treno a Bologna, l’uomo, nato a Roma nel 1993, è stato bloccato dai poliziotti. Risultato con precedenti specifici per violenza sessuale e atti persecutori, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di violenza sessuale. La ragazza, seppure ancora impaurita, non ha richiesto assistenza sanitaria e ha proseguito il viaggio per Milano dove ha poi sporto querela.