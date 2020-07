Fuga di gas in strada ieri sera a Bazzano: sul posto Vigili del fuoco e tecnici Hera

Ieri sera intorno alle 21:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in viale dei Martiri a Bazzano per una fuga di gas sulla pubblica via. Sul posto le squadre hanno provveduto all’ispezione, con gli appositi strumenti per la rilevazione del gas, di alcuni punti della strada e del marciapiede. Il tratto di strada è stato interdetto al traffico. Subito attivato il pronto intervento di Hera. I tecnici, su indicazioni dei vigili del fuoco, hanno intercettato la perdita e provveduto alla messa in sicurezza dello scenario. Non si lamentano feriti e non si è reso necessario evacuare persone dalle vicine abitazioni.