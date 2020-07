Tennis: Campionato Nazionale a squadre A1 play out, lo Sporting sbarca a Palermo

Trasferta in terra siciliana per la squadra maschile di A1 dello Sporting. Domenica prossima, infatti, il team sassolese incontrerà il C.T. Palermo per la gara di andata del tabellone di play-out.

L’avversaria dei sassolesi, proveniente dalla A2, secondo voci di corridoio dovrebbe essere la più abbordabile del lotto delle squadre partecipanti ai play-out, nonostante ciò, in Via Vandelli, in settimana, non si è abbassata la guardia e gli allenamenti si sono tenuti come da programma in preparazione di questo importantissimo incontro.

Per quanto riguarda la formazione che lo Sporting metterà in campo, nulla di definitivo è trapelato dallo spogliatoio, l’unica certezza è la voglia di fare bene per poter giocare il match di ritorno, in casa, con un buon margine di manovra.

L’inizio della sfida fra Sassuolo e Palermo è previsto per le ore 15, l’andamento degli incontri potrà essere seguito in diretta sul live score messo a disposizione sul sito della Federtennis.