Turismo, a Vignola riapre il PIT “Tra le mura infopoint”

Da sabato 25 luglio riapre, in via Bonesi angolo via Cantelli, il nuovo Pit “Tra le mura infopoint”, Punto di Informazione Turistica. Il servizio, gestito dalla Pro Loco “Vignola Terre di Ciliegie” in collaborazione con l’amministrazione comunale, tramite la cooperativa Etcetera, sarà attivo il sabato, la domenica e nei giorni festivi, per dare informazioni turistiche sulla città e sui luoghi da visitare. Per contattare il Pit si può scrivere all’indirizzo tralemurainfopoint@comune.vignola.mo.it o telefonare al 320 4322318. Durante i giorni feriali, per le informazioni turistiche ci si può invece rivolgere all’Ufficio Sport del Comune ai seguenti recapiti: 059 777606 o 059 777713.

“La riapertura del Pit – spiegano gli assessori Franca Massa, Paolo Facci ed Enrico Valmori, che hanno seguito il progetto – rappresenta la vittoria di una grande sfida. Vignola e, più in generale, tutto il territorio dell’Unione, hanno grandi potenzialità dal punto di vista turistico. La riattivazione di un presidio regolarmente aperto durante i giorni festivi può senz’altro generare un importante volano per l’economia locale. Ma non solo: per fare funzionare ulteriormente il servizio, sono in corso contatti con il Palatipico di Modena per studiare la possibilità di offrire, all’interno del punto di informazione turistica, anche un servizio di vendita dei principali prodotti DOP e IGP del nostro territorio, permettendo quindi al visitatore di conoscere le tante eccellenze enogastronomiche di Vignola”.