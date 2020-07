Bologna: monitoraggio dei ponti, da lunedì 27 luglio iniziano le verifiche alla struttura del Bacchelli, a settembre i lavori

Da lunedì 27 luglio il ponte Bacchelli su viale Togliatti sarà sotto esame: iniziano infatti le verifiche sulla struttura in vista dei lavori che cominceranno a settembre. Si tratta di un’operazione da un milione di euro nell’ambito degli investimenti che il Comune ha programmato per la manutenzione del vasto patrimonio infrastrutturale, per conservare le strutture e tutelare la sicurezza dei cittadini. I lavori al ponte Bacchelli inizieranno dunque a settembre: saranno ripristinati i calcestruzzi degradati e alterati negli anni, verranno ricoperte le armature e saranno ricostruite le sezioni originarie di cemento armato. Il cantiere, che non avrà ripercussioni sulla viabilità a meno di qualche chiusura momentanea notturna, avrà una durata di sei mesi.

Entro la fine del 2020 sarà poi la volta del Pontelungo, in via Emilia Ponente: è in corso la gara per i lavori di ristrutturazione del valore di 14 milioni di euro e in autunno è in programma l’aggiudicazione.

Il terzo ponte sul fiume Reno, nel territorio cittadino, è il ponte Pertini: qui l’anno scorso è stata eseguita la prima fase dell’ampio intervento di manutenzione necessario alla cura e alla conservazione dell’infrastruttura. In queste settimane sono attivi qui gli interventi della seconda fase dei lavori, da un milione di euro in tutto, per il ripristino superficiale, l’impermeabilizzazione e la sostituzione dei giunti. Tutti e tre i ponti sul Reno fanno parte dei 72 ponti complessivi monitorati attentamente e periodicamente dal Comune di Bologna.