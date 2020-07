Da martedì 28 luglio a venerdì 7 agosto il Comune di Fiorano Modenese procederà al rifacimento del manto stradale in via Tamigi, via Motta, via Volturno, via Senna, via Tevere e via Nirano. Su queste strade verrà istituito un restringimento stradale con senso unico alternato, regolato da movieri o da semaforo mobile.