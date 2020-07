Proseguono i laboratori di Carovana Stem a Fiorano Modenese

Continuano sul territorio di Fiorano Modenese i laboratori gratuiti di ‘Carovana Stem’ , il progetto della regionale, realizzato da ART-ER per la diffusione delle nuove competenze digitali tra i più giovani.

Dopo il successo della giornata all’Oratorio di Fiorano in collaborazione con il gruppo Babele, il laboratori gratuiti per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, tenuti da esperti in nuove tecnologie, continuano martedì 28 luglio a Casa Corsini e mercoledì 29 luglio al Castello di Spezzano.

Martedì, dalle 15 alle 19, a Casa Corsini, si svolgerà il laboratorio ‘Beat digitali’, tenuto da Raffaele Marchetti. Si tratta di un laboratorio di musica e tecnologia che, attraverso l’uso di smartphone e tablet, vuole dare ai partecipanti un’introduzione di teoria musicale di base, in modo da poter arrangiare un brano, tramite il programma open source ‘Caustic’.

Mercoledì invece, nello stesso orario, al Castello di Spezzano, Emanuele Peretti introdurrà i ragazzi al mondo del photo edititing, con Adobe Photoshop, per valorizzare le competenze creative di elaborazione di contenuti visivi. L’attività si svolgerà nella cornice del Castello, dando così la possibilità di integrare un momento conoscitivo ed esplorativo del luogo ad un momento di lavoro digitale.