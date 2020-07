Bis di Quartararo a Jerez, Vinales e Rossi completano il podio

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Secondo appuntamento a Jerez e seconda vittoria per Fabio Quartararo. Il pilota francese della Petronas Yamaha SRT domina il Gran Premio d’Andalusia, secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGp. Alle sue spalle finiscono sul podio le M1 di Maverick Vinales e Valentino Rossi, rispettivamente secondo e terzo. Il Dottore non riusciva a chiudere fra i primi tre dal secondo posto al Gp delle Americhe del 14 aprile 2019. Ottima la prestazione di Rossi, che si accontenta del terzo gradino del podio dopo aver perso il duello contro il compagno di squadra a soli due giri dal termine. Sesta posizione per Andrea Dovizioso mentre pesano i ritiri di Francesco Bagnaia, a lungo in lotta per il secondo posto, e Franco Morbidelli per problemi tecnici.

(ITALPRESS).