Dario Hübner si racconta nella sua prima autobiografia, il 5 agosto a Carpi

Dario Hubner presenta a Carpi, mercoledì 5 agosto ore 21.30 presso il Chiostro ex Convento di San Rocco (ingresso libero su prenotazione), il suo libro “Mi chiamavano Tatanka” – Baldini+Castoldi. Conduce Pierluigi Senatore.

Mi chiamavano Tatanka – A quasi dieci anni dalla sua ultima partita ufficiale in un polveroso campo della provincia lombarda, Dario Hübner si racconta nella sua prima autobiografia. Cresciuto a Muggia, nel triestino, al confine con l’allora Jugoslavia, fino a 20 anni montava infissi e finestre giocando in Prima Categoria nella squadra del suo paese. Il passaggio al professionismo, gli anni di C, la Cadetteria e l’esordio in Serie A con la maglia del Brescia. Un fuoriclasse che non ha mai rinunciato ai piccoli piaceri della vita. Un personaggio romantico e nostalgico, che ha sempre messo gli affetti davanti a tutto e tutti, pur in un mondo avido e scintillante come quello del pallone. Il Re dei bomber di provincia, capocannoniere in Serie A, B e C1, che ha saputo conquistare il cuore di milioni di tifosi e che oggi racconta un calcio che non c’è più. Un simbolo per una generazione intera. Uno di noi, che ce l’ha fatta, tirando calci a un pallone ma soprattutto restando sempre fedele a se stesso.

Dario Hübner (Trieste, 1967) è un ex calciatore, di ruolo attaccante, in attività tra il 1987 e il 2011. In carriera ha segnato più di 300 gol indossando 15 casacche diverse tra dilettanti e professionisti. Passato alla storia come il «Re dei bomber di provincia», è l’unico giocatore – insieme a Igor Protti – ad aver vinto la classifica cannonieri dei tre maggiori campionati italiani (Serie A, B e C1), rispettivamente con le maglie di Piacenza, Cesena e Fano. Soprannominato il Bisonte o Tatanka, oggi allena l’ASD Verso Onlus – Accademia Fabrizio Lori, squadra di Mantova composta da atleti co disabilità cognitivo-relazionali, iscritta al neonato campionato di Quinta Categoria.

Tutti gli incontri presso il Chiostro di San Rocco sono ad ingresso libero, previa prenotazione, con inizio alle 21.30.

L’ingresso sarà contingentato è quindi necessario presentarsi all’orario indicato nella mail di conferma, dotato di mascherina.

In caso di pioggia l’evento si terrà presso il Teatro Comunale di Carpi.

Le prenotazione su: https://www.comune.carpi.mo.it/prenotalacarpiestate/

Info: 059/649366