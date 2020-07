Estate nell’aria a San Lazzaro: via alla Corte del Cinema con “The Forgotten Front” e “Gli anni che cantano”

Estate nell’aria a San Lazzaro: via alla Corte del Cinema con “The...

Doppio appuntamento per La Corte del Cinema, la rassegna cinematografica estiva nella corte del Palazzo comunale. A dare il via alle proiezioni in corte saranno due docufilm d’eccezione, che nonostante le difficoltà logistiche dovute all’emergenza sanitaria e al lockdown hanno raccolto grande consenso da parte del pubblico.

Il primo appuntamento sarà con il documentario The Forgotten Front, alle ore 21.30 di martedì 28 luglio. Il prezioso documentario di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani, in collaborazione con Anpi San Lazzaro, racconta la storia della Resistenza a Bologna, la più grande città del nord Italia sulla linea del fronte.

Ricchissimo di filmati e foto per una ricostruzione di grande lucidità della guerra, dell’occupazione tedesca, della lotta di Liberazione condotta dai partigiani e dalla partigiane con il sostegno della popolazione locale.

La proiezione sarà preceduta da un incontro con il regista Lorenzo K. Stanzani con interventi di Anna Cocchi, presidente dell’ANPI provinciale di Bologna, e dell’Assessore alla Cultura del Comune di San Lazzaro di Savena.

L’ingresso è gratuito con prenotazione online dal sito del Comune di San Lazzaro.

Ad aprire ufficialmente la programmazione della Corte del Cinama sarà invece Gli anni che cantano, il docufilm che racconta la storia del Canzoniere delle Lame, diretto da Filippo Vendemmiati e prodotto da Filandolarete e dall’agenzia Be Open di Open Group con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e distribuzione di Genoma Films. Nel cast anche Albi Cazzola di Lo Stato Sociale e Giacomo Gelati di Altre di B.

Dopo la première alla 16esima edizione del Biografilm Festival, il docufilm, che racconta la storia del Canzoniere delle Lame, gruppo di musica, politica e impegno sociale nato a Bologna nel 1967, che nel corso di vent’anni di attività ha tenuto più di mille concerti in Italia e all’estero, sarà proiettato nella corte comunale alle ore 21.30 di mercoledì 29 luglio.

Il biglietto di ingresso per queste proiezione e le successive è di 4 euro, con apertura della cassa alle ore 20.30.

La programmazione di agosto della Corte del Cinema è disponibile sul sito del Comune di San Lazzaro, nella sezione dedicata alla rassegna estiva Estate nell’Aria.