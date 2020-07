Montecatone Rehabilitation Institute nominato il nuovo dirigente dell’area tecnico-amministrativa

Michela Mariani è il nuovo dirigente dell’area tecnico-amministrativa del Montecatone Rehabilitation Institute.

La nomina, operativa da alcune settimane, giunge a valle del bando interno promosso per l’assegnazione dell’incarico. Accanto a questa posizione, che ha durata triennale, Mariani continuerà ad occuparsi del coordinamento del servizio gestione del personale, affari legali e formazione di cui ha la responsabilità da metà giugno 2017.

Imolese, attuale componente dell’Organismo di Vigilanza del Montecatone R.I., Mariani ha maturato una significativa esperienza anche in ambito amministrativo, sempre nel segmento pubblico della sanità.

Laureata in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori a Urbino, ha conseguito un master di secondo livello in Funzioni Direttive e Gestione dei Servizi sanitari all’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna.

Dal Direttore generale del Montecatone R.I., Mario Tubertini, un augurio di buon lavoro.