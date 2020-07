Ponte Veggia, Bargi (Lega) porta il tema in regione

bargiIl ponte della Veggia che unisce i comuni di Casalgrande (Reggio Emilia) e Sassuolo (Modena), nel cuore del distretto ceramico ha bisogno di una manutenzione importante. Ma, unico caso in Italia, quel ponte è di competenza delle due amministrazioni locali, che da sole non possono far fronte all’impegno di spesa previsto.

“Per questa ragione – ha annunciato il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi – questa mattina porterò il tema degli interventi necessari al ponte all’attenzione dell’assemblea legislativa regionale, oggi riunita in assise per discutere l’assestamento di bilancio della Regione: sarà l’occasione per sollecitare un impegno della Regione, affinché contribuisca ad effettuare questa importante manutenzione”.