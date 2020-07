Casa della Salute di Carpi Via alla demolizione dell’ex Stazione Autocorriere

Dopo la sosta forzata a causa dell’emergenza Covid, sono ripresi i lavori di realizzazione della Casa della Salute di Carpi. La scorsa settimana Azienda USL di Modena e Comune di Carpi hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere: dopo gli scavi iniziali, hanno preso il via le operazioni di demolizione di parte dell’ex Stazione delle Autocorriere, che lascerà il posto proprio all’importante struttura sanitaria.

Al sopralluogo erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli, l’Assessore con delega a Sociale e Sanità Tamara Calzolari e, in rappresentanza del Servizio Unico delle Attività Tecniche dell’Ausl di Modena, l’Arch. Alba Bassoli e l’Ing. Ilaria Bajesi.

I lavori di abbattimento proseguiranno per un periodo di circa un mese, al termine del quale la restante porzione di edificio sarà riconsegnata al Comune di Carpi, mentre nell’area in cui è avvenuta la demolizione proseguiranno le attività di realizzazione della Casa della Salute.

Nuovi spazi per nuovi servizi – All’interno della Casa della Salute troveranno spazi più adeguati molti servizi, come l’ambulatorio di continuità assistenziale e una medicina di gruppo, lo sportello socio-sanitario e gli ambulatori per la gestione delle malattie croniche, il consultorio. Vi saranno poi alcune novità, come il Centro prelievi ad accesso diretto.

Il progetto prevede il coinvolgimento della comunità locale, sia attraverso i Piani di zona, sia tramite iniziative dirette dell’Azienda USL e del Comune di Carpi. La Casa della Salute di Carpi infatti è destinata a diventare il punto d’accesso privilegiato per le cure territoriali, riunite in un unico luogo per fornire le risposte più adeguate ai bisogni di base. Una modalità di assistenza nuova per la città, a vantaggio dei cittadini, dai più giovani – grazie anche alla vicinanza con il polo scolastico – ai più anziani, che potranno usufruire di un luogo facilmente raggiungibile e accessibile.

La struttura sarà infine uno spazio aperto a disposizione delle tante attività di prevenzione e promozione della salute e di corretti stili di vita in collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni di volontariato socio-sanitario attive sul territorio.