AIBA premia due studenti di Economia dell’Università di Bologna

Anche quest’anno AIBA, l’Associazione Italiana dei Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, ha finanziato due premi di studio per studenti meritevoli iscritti ai corsi internazionali di Laurea Magistrale della Scuola di Economia e Management dell’Università di Bologna.

Manuel Acquisti, iscritto al corso di Laurea Magistrale in International Management, e Camilla Cherubini, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Economics, sono i due giovani meritevoli che hanno avuto la meglio sui circa 40 studenti che hanno partecipato al bando. I premi verranno consegnati a settembre da Matteo Scagliarini, membro del Consiglio Direttivo di AIBA e del Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione, oltre che CEO di Andrea Scagliarini S.p.A. ed ex-studente della Scuola.

Sotto la guida del Presidente Luca Franzi de Luca, e con l’obiettivo di favorire la conoscenza dell’attività del Broker di assicurazioni presso i più giovani, AIBA rinnova per il terzo anno consecutivo la partnership ormai consolidata con la Scuola di Economia e Management dell’Alma Mater.

La Scuola è una delle cinque strutture organizzative di coordinamento dell’Alma Mater e raccoglie tutti i Dipartimenti cui fanno riferimento corsi di studi economici e matematici. I corsi di laurea sono caratterizzati da multidisciplinarietà, una forte connessione con il mondo delle imprese e la possibilità di una preparazione specialistica in differenti settori, come quello dell’intermediazione finanziari. La struttura agisce all’interno dell’Ateneo che, ogni anno, forma quasi 90mila studenti nei suoi trentadue Dipartimenti che offrono duecentoventuno corsi di studio e hanno una forte vocazione internazionale.

“Da sempre AIBA è impegnata sul fronte della valorizzazione della figura dell’intermediario assicurativo e della promozione di una maggiore cultura del rischio – scrive l’associazione in una nota – Crediamo che quella del Broker sia una professione multidisciplinare che richiede elevata specializzazione e conoscenza dei mercati internazionali e che, per le sue competenze e la capacità di mediare e mettere in connessione le esigenze del contesto economico-produttivo e l’offerta del mercato assicurativo, sia una figura di riferimento, soprattutto per le imprese, ancora di più in una situazione fluida e in evoluzione come l’attuale.”