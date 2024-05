Quattro feriti, di cui uno grave, in incidente stradale dove, stamane all’alba, sono rimaste coinvolte due auto. E’ successo in via Freddi a San Bartolomeo. Erano circa le 5:30 quando, per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia locale, due vetture sono venute a collisione tra di loro.

Nel violento urto una persona è rimasta intrappolata nell’abitacolo ed estratta dai Vigili del fuoco, sul posto assieme ai sanitari del 118 con tre ambulanze ed automedica. Ad avere la peggio una ragazza di 19 anni, trasportata all’ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Ferite di media gravità per un uomo di 30; altri due giovani maschi 19enni hanno riportato lievi ferite: sono stati tutti trasportati al Santa Maria Nuova.