Con oltre 50 eventi e nomi del calibro di Big Mama, Paolo Belli, Mirko Casadei e la Popular Orchestra, oltre a personaggi del mondo della cultura e dell’attualità come Gino Cecchettin, Oscar Farinetti, Ilaria Capua e Fabio Genovese, per citarne alcuni, i Mercoledì da Leoni hanno riempito il centro storico di Reggio con oltre 10mila persone in sei serate.

La rassegna estiva ideata dal Comune di Reggio per animare il cuore della città nei mercoledì estivi è riuscita a catalizzare un pubblico variegato, grazie al coinvolgimento di centinaia di artisti, musicisti, sportivi, narratori e performer che si sono esibiti in 30 diversi luoghi tra sfide sportive e di scacchi, musica, ballo e riflessioni sul nostro tempo, che hanno registrato il tutto esaurito nella rassegna letteraria “Piazza San Prospero ore 18” e fatto ballare 2500 persone in ciascuna delle due serate con Big Mama e Paolo Belli.

“Abbiamo scommesso sulla città che si apre, che si racconta, che si incontra. I Mercoledì da Leoni sono nati da una visione collettiva: creare valore sociale ed economico attraverso eventi accessibili, liberi, trasversali e co-progettati con la città stessa. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione: chi ha lavorato dietro le quinte, chi si è messo in gioco con passione, chi ha partecipato – commenta l’assessora all’Economia urbana e allo Sport Stefania Bondavalli – A tutti loro va il nostro grazie più sincero e la promessa di proseguire su questa strada, che è quella della condivisione di progetti e di obiettivi per rendere il nostro centro storico sempre più bello e accogliente. I Mercoledì da Leoni sono stati un primo progetto per animare il cuore della città, hanno segnato la direzione in cui lavorare e hanno gettato le basi per collaborazioni preziose che porteremo avanti per la programmazione di eventi nelle altre stagioni, in parallelo al lavoro che stiamo facendo attraverso il Piano Strategico per il Centro Storico per potenziarne l’attrattività, anche dal punto di vista della cura, della residenza e del commercio”. I Mercoledì da Leoni hanno dimostrato la forza di un progetto che unisce linguaggi diversi sotto un’unica grande idea: rendere lo spazio urbano un luogo di relazione, di cultura e di partecipazione.

“Dai grandi spettacoli alle conversazioni, dalle danze in piazza ai dj set, dai laboratori per bambini alle performance sportive, dai racconti e dai dibattiti fino ai mercatini sotto le stelle, la rassegna ha fatto risuonare il centro storico, generando un’energia che ha saputo parlare a un pubblico trasversale, senza confini generazionali – sottolinea Bondavalli – Ogni serata è stata resa possibile dal lavoro collettivo, dalla cura e dalla generosità di chi ha portato contenuti, professionalità, idee e passione. Dei 51 eventi proposti, 36 sono nati attraverso la coprogettazione e accordi di collaborazione tra pubblico, privato, associazioni e operatori culturali e commerciali”.