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Sabato 16 maggio alle ore 10.45 al Parco Anna Magnani, l’area verde adiacente alla Casa della Comunità di Sant’Ilario d’Enza, sarà inaugurato un nuovo spazio dedicato alla salute e al benessere.

La Palestra sotto il cielo è una vera e propria palestra all’aperto creata per promuovere l’attività fisica e la socializzazione, una struttura gratuita e accessibile a tutti: bambini, giovani, adulti, anziani, persone con disabilità e non vedenti.

Palestre sotto il cielo è un progetto promosso dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Staff Promozione della Salute dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, finanziato grazie alla Legge Regionale n. 19/2018, che promuove la salute e la prevenzione. Si tratta di un progetto di comunità attiva che pensa a un’idea di benessere per tutti. Un benessere che giunge grazie al movimento in zone verdi e lontane dal traffico dove chiunque, da solo o in compagnia, può esercitarsi con attrezzi semplici e funzionali.

Quella di sabato a Sant’Ilario, alla presenza del sindaco Marcello Moretti, del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Antonia Nini e del Direttore di Distretto Barbara Gilioli, rappresenta una tappa importante di questo percorso di salute che vede coinvolto l’intero territorio provinciale.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Seguirà buffet.