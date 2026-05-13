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Durante un controllo effettuato dai Carabinieri della Tenenza di Scandiano presso un esercizio commerciale del luogo, un uomo ha attirato l’attenzione degli agenti assumendo atteggiamenti sospetti alla loro vista. Fermato per un controllo, l’individuo, un 53enne residente in un comune della provincia di Reggio Emilia, ha mostrato sin da subito segni di insofferenza e nervosismo ingiustificati, comportamento che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto in suo possesso un coltello a serramanico con una lunghezza totale di 19 cm (di cui 8,5 cm di lama), oltre a una modesta quantità di sostanza stupefacente di tipo hashish. Interpellato sulla presenza del coltello, l’uomo non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile per la sua detenzione. A seguito di quanto emerso, il 53enne è stato condotto in caserma e denunciato alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nel contempo è stato anche segnalato alla Prefettura locale come assuntore di sostanze stupefacenti, e sia il coltello che la droga sono stati posti sotto sequestro.

Gli accertamenti investigativi sul caso proseguiranno nell’ambito delle indagini preliminari, con l’obiettivo di acquisire ulteriori elementi utili alle valutazioni e decisioni relative all’azione penale. L’episodio risale al 12 maggio scorso, quando i Carabinieri, impegnati in normali attività di controllo sul territorio, hanno individuato e fermato l’uomo per il comportamento anomalo da lui manifestato.