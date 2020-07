Venerdì 31/7 concerto di Nek a Ferrara

Ferrara ospita il concerto di Nek con numeri da primato dopo il lockdown. Appuntamento in piazza Trento e Trieste venerdì 31 luglio. Apertura dei cancelli alle 19, concerto dalle 21.30.

Già oltre 1.400 i biglietti venduti. Ne rimangono poche decine, ancora disponibili sui siti Ticketone.it o Vivaticket.com.

“Ferrara riparte, sperimentando, tra le prime città in Italia, il ritorno ai grandi eventi, nella massima sicurezza. Il ricco calendario di appuntamenti è un’occasione per attrarre visitatori e turisti, rilanciare il commercio e mostrare la ricchezza e il patrimonio della nostra città. Grazie ai tanti che hanno collaborato per questi obiettivi”, dice il sindaco Alan Fabbri.

Già esaurite le poltronissime (prime file), nelle poltrone (file posteriori) e, oltre, nel cosiddetto ‘blocco C’, liberi solo una manciata di posti.

Una porzione di settore sarà riservata alle persone con disabilità.

Per la disposizione degli spazi e delle sedute sono state applicate tutte le norme anti-Covid. E’ stato anche progettato un nuovo servizio bar per evitare assembramenti: hostess, con mascherine e guanti, saranno a disposizione dei vari settori e prenderanno le ordinazioni servendo direttamente al posto a sedere.

Nek ripercorrerà la sua storia musicale, proponendo anche pezzi del suo ultimo album, “Il mio gioco preferito” e altri brani esclusivi.

L’organizzazione dell’evento è a cura dell’associazione musicale Butterfly, con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Nek farà da preludio a un altro concerto, in programma il giorno seguente, sabato. Sul palco giovani talenti italiani per un tributo a Ennio Morricone: un omaggio al maestro nella prima notte di luna piena d’agosto. Già venduti oltre mille biglietti. Altri disponibili nei circuiti www.diyticket.it e www.mailticket.it