Parcheggio Comet: attivate le foto trappole, sanzioni in arrivo per chi abbandona i rifiuti

Parcheggio Comet: attivate le foto trappole, sanzioni in arrivo per chi abbandona...

Ha sollevato un’ondata di proteste lo stato del parcheggio della Comet, su via Radici in Piano, utilizzato da tempo come pattumiera a cielo aperto (soprattutto abbandono di consumazioni acquistate al vicino McDonald’s), e la Giunta ha deciso di intervenire.

«Abbandono rifiuti parcheggio Comet: le foto-trappole sono state installate ed i controlli sono iniziati», scrive il vicesindaco Camilla Nizzoli, aggiungendo che «quando ai trasgressori arriveranno a casa le sanzioni, i rifiuti rimpiangeranno di non esserseli mangiati». Messaggio quantomeno diretto, ma non privo di efficacia, che lascia poco all’immaginazione e pochissimo agli incivili che abbandonano i rifiuti in zona. Cui a breve arriveranno le sanzioni del caso.