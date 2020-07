“Reggio per Reggio”: grandissimo successo per la serata, il 6 agosto si replica

“Reggio per Reggio”: grandissimo successo per la serata, il 6 agosto si...

Una piazza Prampolini bella come non mai, una cena insieme al personale sanitario del Santa Maria Nuova già da giorni “sold out”, una città che non smette di dimostrare solidarietà e attenzione attraverso progetti a sostegno del proprio ospedale. L’evento “Reggio per Reggio” di mercoledì sera, nel cuore del centro storico, ha avuto davvero uno straordinario successo: l’appuntamento ha visto cenare ai tavoli di piazza Prampolini, allestita in modo estremamente elegante e suggestivo, quasi 300 persone nel pieno rispetto delle norme anti Covid, ma è stato anche un momento emozionante e coinvolgente, grazie all’unione tra musica, testimonianze, interventi delle autorità cittadine e regionali.

Ora l’invito è a partecipare al secondo evento “Reggio per Reggio”: nell’ambientazione unica del Circolo Equitazione Reggio Emilia (CERE), un suggestivo picnic in programma giovedì 6 agosto, dalle 20.30”.

Anche in questo caso l’ingresso sarà esclusivamente su prenotazione: il form per effettuarla è attivo sul sito www.grade.it/reggio-per-reggio. In caso di maltempo l’evento sarà spostato alla serata successiva.