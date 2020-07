Tenta il furto di uno scooter, 19enne denunciato

Un 19enne tunisino abitante in provincia di Napoli è stato denunciato ieri dai Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario d’Enza, per il tentato furto di uno scooter. Il fatto è successo giovedì sera nei pressi della stazione ferroviaria di Sant’Ilario d’Enza dove la vittima, un 61enne reggiano, si era recato con la sua Honda SH300 per incontrare una persona, lasciando parcheggiato lo scooter dinanzi all’ingresso.

Salutato l’amico, l’uomo si è accorto del giovane che, dopo aver spostato lo scooter dal luogo dove era stato lasciato, stava armeggiando nel chiaro intento di forzarne il blocca sterzo. Immediata la richiesta d’intervento fatta alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Reggio Emilia che subito ha fatto intervenire una pattuglia della locale Stazione.

I militari di Sant’Ilario d’Enza, dopo aver verificato che l’autore di tali malefatte si era allontanato lasciando sul posto lo scooter, per altro visibilmente danneggiato, hanno rinvenuto nei pressi il suo telefono cellulare nel quale, tra le altre cose, vi era anche una foto della sua carta d’identità che ha consentito l’identificazione. Vane le ricerche del giovane nel comune di Sant’Ilario d’Enza. Dinanzi a tali evidenze, agli uomini dell’Arma non è rimasto altro da fare che segnalare il tutto all’Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia, dinanzi alla quale il 19enne dovrà ora rispondere del reato di tentato furto aggravato.