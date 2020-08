La “Cristanini”, il grande braccio meccanico che operò nella strage di Bologna

E’ l’unico automezzo ancora esistente che fu impegnato in piazza Medaglie d’oro a Bologna, durante quella tragica mattina di quarant’anni fa: l’autogru FIAT Cristanini.

Fu tra i primi mezzi ad arrivare e tra gli ultimi a rientrare in caserma, accompagnò il lavoro senza sosta dei vigili del fuoco, fu il loro grosso braccio meccanico che li supportò nella ricerca di sopravvissuti, spostando e rimuovendo macerie, strutture crollate e carcasse di veicoli coinvolti nell’esplosione.

Oggi è un cimelio, un pezzo di storia del Corpo nazionale, il simbolo delle operazioni di soccorso effettuate dai vigili del fuoco.

I vigili del fuoco operarono senza sosta in uno scenario irreale. Rifiutarono il cambio e continuarono a scavare. A fine giornata c’era chi aveva perso quattro kg di peso… E la grù è rimasta sempre lì, immortalata nelle mille immagini del tremendo scempio di quel giorno. Oggi, restaurata e lucida, è divenuta un pezzo di storia per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per Bologna. Per non dimenticare.