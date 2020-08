Parte la quinta edizione del premio Bellocchi dedicato al dialetto reggiano

E’ stata bandita la quinta edizione del Premio Ugo Bellocchi sul dialetto e le tradizioni dialettali, per ricordare il grande studioso reggiano scomparso nel 2011.

Voluto dalla figlia Lisa, il premio è realizzato in collaborazione con il Centro Studi sul Dialetto Reggiano (che ha sede ad Albinea e che fu fondato e presieduto da Bellocchi) e con la Deputazione Reggiana di Storia Patria (di cui Bellocchi è stato a lungo presidente). La giuria è formata da tre componenti, in rappresentanza dei tre promotori.

Il premio, del valore di mille euro, si rivolge a studi inediti sul dialetto e sulle tradizioni dialettali di Reggio e provincia.

Le ricerche devono essere fatte pervenire alla Giuria entro il 30 settembre 2020. Gli elaborati vanno inviati in formato elettronico (biblioteca@comune.albinea.re.it) o cartaceo (se cartaceo in quattro copie) alla segreteria del premio, c/o la biblioteca comunale Neruda (Via Morandi 9, 42020 Albinea), sede del Centro Studi sul Dialetto Reggiano. Una copia verrà acquisita dalla Biblioteca stessa, schedata presso l’Archivio del Centro Studi e messa a disposizione dei lettori.

“La Biblioteca di Albinea vanta la prestigiosa presenza al proprio interno del Centro Studi sul Dialetto Reggiano, il prezioso fondo Bellocchi, insieme a una raccolta importante di altre pubblicazioni, e penso che tutto questo debba essere sempre più un elemento connotante su cui puntare e sviluppare costanti attività sia in termini di studio e ricerca sia in termini di iniziative anche più “pop” che possano avvicinare un pubblico ampio ed eterogeneo al nostro magnifico dialetto”, afferma la responsabile della biblioteca, Federica Franceschini.

La proclamazione del vincitore avverrà nel gennaio 2021, durante la tradizionale “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”.

Con la partecipazione, i candidati si impegnano ad accettare il regolamento ed il giudizio insindacabile della giuria.

A giudizio insindacabile della stessa giuria, lo studio vincente potrà essere proposto per la pubblicazione, sul periodico “Bollettino Storico Reggiano” o su altra idonea testata, cartacea o online; il vincitore si impegna a concedere l’autorizzazione per l’eventuale pubblicazione.

Il bando sarà diffuso via web ad Università ed Istituzioni culturali italiane e straniere.

Per eventuali chiarimenti, è possibile scrivere alla mail lisa.bellocchi@gmail.com oppure a biblioteca@comune.albinea.re.it.