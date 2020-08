Previsioni meteo Emilia-Romagna, venerdì 7 agosto

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; nuvolosità residua al primo mattino sui rilievi romagnoli, in rapida attenuazione nel corso della mattinata.

Temperature minime in lieve aumento, comprese tra 18° e 21°C nei capoluoghi, di poco inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime stazionarie o in lieve aumento con valori attorno a 31/32°C nei capoluoghi emiliani, 28/30°C in quelli romagnoli.

Venti deboli; di direzione variabile sulla pianura centro-occidentale, nord-orientali localmente moderati sui rilievi, a regime di brezza sulla costa e pianura orientale.

Mare inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata fino a divenire poco mosso tra pomeriggio e sera.