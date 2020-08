Prignano, sabato 8 agosto inaugura la “panchina gigante” sul monte Pedrazzo

Una panchina di grandi dimensioni, sullo stile delle “Big bench” ideate dal designer statunitense Chris Bangle, sarà installata a Prignano sul monte Pedrazzo, in una posizione panoramica che consentirà ai turisti di godere di uno scenario unico dal monte Cimone al monte Cusna.

L’inaugurazione della panchina è in programma sabato 8 agosto con ritrovo alle ore 17 al monte Pedrazzo, raggiungibile solo a piedi o in mountain bike tramite un facile sentiero; dopo la presentazione del presidente della Nuova Proloco di Prignano Giovanni Pugnaghi, sono previsti gli interventi delle autorità, il taglio del nastro e il brindisi con rinfresco, offerto da attività commerciali locali, nel rispetto delle regole anti Covid-19.

L’idea è arrivata dalla nuova Pro loco locale che ha pensato di aggiungere Prignano alle numerose località turistiche italiane, ma non solo, che hanno installato la “panchina gigante”.

Dal centro di Prignano sarà disponibile un pulmino navetta messo a disposizione dal Comune che porterà le persone in via Monte, da dove sarà possibile percorrere il sentiero a piedi per una camminata di 10-15 minuti.

Per chi ne avesse necessità, sarà disponibile un pick up navetta che trasporterà fino alla panchina.

C’è anche la possibilità di salire a piedi o in mountain bike direttamente dal centro del paese, partecipando anche a una partenza collettiva, accompagnati da una guida, alle ore 16 dalla sede della nuova Proloco in via Allegretti 166, fino alla “Big Bench”, lungo il sentiero denominato anello di Prignano, di circa cinque chilometri complessivi, con la panchina che si trova al terzo chilometro, dopo 45 minuti di facile cammino. Informazioni 348 8743407 e sulla pagina Facebook della Nuova Pro loco di Prignano.