Probabilmente doloso l’incendio di alcune auto nel piazzale di una concessionaria in via F.lli Cervi

Probabilmente doloso l’incendio di alcune auto nel piazzale di una concessionaria in...

Nelle prime ore di questa mattina il personale della Squadra Volante della Polizia di Stato, unitamente al personale dei Vigili del Fuoco, è intervenuto in via F.lli Cervi a Reggio Emilia presso la sede di un noto concessionario di auto per la segnalazione di un incendio di alcune autovetture site all’interno del piazzale.

Dai primi accertamenti effettuati dal personale preposto dei Vigili del Fuoco l’incendio risulta essere di probabile natura dolosa.

La Squadra Mobile ha dato avvio alle immediate indagini del caso unitamente al personale della Polizia Scientifica intervenuta sul posto per i rilievi scientifici.