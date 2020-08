Sequestrati per riciclaggio 3 immobili alle Eolie, 4 denunce

PALERMO (ITALPRESS) – Nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza di Palermo sono stati sequestrati tre immobili a Salina, nell’arcipelago delle Eolie. Denunciate quattro persone per riciclaggio e auto-riciclaggio di 550 mila euro.

L’indagine delle Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria ha tratto origine dagli esiti degli accertamenti svolti qualche anno fa nei confronti di un presunto comitato d’affari – ideato, promosso e diretto da uno degli indagati e composto da numerosi professionisti ed imprenditori – che, attraverso la sistematica corruzione di esponenti politici e dirigenti pubblici, nonchè lo “schermo” di uno storico ente di formazione professionale siciliano (il Ciapi), avrebbe illecitamente percepito contributi pubblici per diversi milioni di euro e condizionato il regolare svolgimento delle gare di appalto per la gestione di “grandi eventi” in Sicilia.

(ITALPRESS).