Tratta di esseri umani, 51enne rumeno catturato ad Anzio

ANZIO (ROMA) (ITALPRESS) – Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un cittadino rumeno, C.B., di 51 anni. Nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità della Romania per “tratta di esseri umani”.

Gli investigatori del commissariato Anzio, ricevuta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, la segnalazione della presenza nella loro giurisdizione dell’indagato, si sono messi subito sulle sue tracce.

Grazie alle meticolose indagini svolte, i poliziotti sono riusciti in breve tempo a rintracciare il ricercato, ad intercettarlo mentre era a bordo della sua auto, a fermarlo e a sottoporlo ad ulteriori riscontri per verificarne l’effettiva identità, accertata la quale il romeno è finito in manette ed è stato condotto nel carcere di Velletri.

(ITALPRESS).