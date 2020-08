Temporaneamente chiusa la Statale 63 a Collagna

La strada statale 63 “del Valico del Cerreto” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di ripristino del piano viabile al km 45, nel comune di Collagna, in provincia di Reggio Emilia.

Il provvedimento temporaneo si è reso necessario a seguito di un ammaloramento localizzato della pavimentazione. Il traffico è deviato nella viabilità comunale di Collagna.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza.