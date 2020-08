Auto fuori strada a Medicina, ferita una donna

Oggi poco dopo le 12:30, per cause in corso di accertamento, la conducente di un’autovettura ha sbandato finendo fuori strada sulla SP253 – via Fava a Medicina. La donna alla guida è rimasta ferita. Sul posto i Vigili del fuoco – assieme al 118, ai carabinieri e alla Polizia locale – che dopo aver collaborato nelle operazioni di soccorso, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo capovolto su di un fianco che, perdendo il controllo, è finito oltre una siepe nel giardino di un’abitazione. Sul posto anche l’elisoccorso del 118 che ha trasportato al Maggiore la ferita.