Capillari controlli dei carabinieri in provincia di Modena in occasione del Ferragosto

Numerose le pattuglie impiegate nel controllo capillare nel territorio della provincia modenese in occasione del periodo festivo appena trascorso. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Montese hanno segnalato alla Prefettura di Modena quattro giovanissimi modenesi, che a seguito di approfonditi controlli sono stati trovati in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacente del tipo hashish, già confezionate e pronte per essere assunte.

A Formigine personale del locale Comando Stazione ha deferito un 38enne del posto, perché trovato alla guida della sua autovettura in via Giardini Nord con un tasso alcolemico superiore a 1,90 g/l. All’uomo è stata ritirata la patente ed il veicolo è stato sequestrato per la confisca.