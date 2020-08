Sabato 22 agosto a Vignola Etra Festival rende omaggio alla musica del grande cinema italiano

La splendida voce di Eleonora Mazzotti, accompagnata dal Quartetto K, formato da Stefano

Martini – violino, Egidio Collini – chitarra, Matteo Salerno – flauto, Stefano Ricci – contrabbasso, guiderà lo spettatore in un percorso che ci porterà dagli anni Trenta ai giorni nostri. Un omaggio alla musica del cinema italiano attraverso le opere di alcuni dei più grandi compositori del nostro paese.

Tra le altre verranno eseguite musiche di Ennio Morricone, recentemente scomparso, Nino Rota, Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Riz Ortolani. Un itinerario che, dalla spensierata epoca dei telefoni bianchi, in cui muove i primi passi il grande Vittorio De Sica, ci porterà a riascoltare le note e i divertentissimi dialoghi dei film del genere “musicarello” come Totò e la Malafemmena. Una parte importante dello spettacolo è dedicata alle musiche che Nino Rota scrisse per i capolavori di Federico Fellini e Luchino Visconti tra cui Otto e Mezzo e il Gattopardo. Si tratta di un concerto all’insegna della cultura italiana, intesa come ispirazione ed esempio, affinché il nostro paese possa attingere da ciò che di grande ha fatto in passato.

Etra Festival 2020 prosegue mercoledì 26 agosto con Vola Alta la Parola, un’anticipazione del Poesia Festival 2020.

La manifestazione – con la direzione artistica di Andrea Candeli – è organizzata con il sostegno della Fondazione di Vignola e in collaborazione con il progetto SOGNO O SON DESTE, il Laboratorio Musicale del Frignano, Poesia Festival e Artinscena ed è patrocinata dal Comune di Vignola.