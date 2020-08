Aperte le iscrizioni al laboratorio di idee Modena Airckathon nell’ambito di Modena Smart Life 2020

Sono aperte le iscrizioni a Modena Airckathon, un laboratorio gratuito riservato a studenti e studentesse di Unimore, ma anche laureandi/e e laureati/e Unimore (entro 12 mesi), per lo sviluppo di idee innovative finalizzate a migliorare la qualità dell’aria di Modena. È possibile iscriversi entro venerdì 11 settembre, alle ore 13.00, direttamente al link bit.ly/Airckathon_ISCRIZIONE.

L’iniziativa, che si terrà in modalità online dal 17 al 24 settembre nell’ambito del Festival della cultura digitale Modena Smart Life 2020, è organizzata da AREA S3 di Modena – ART-ER, in collaborazione con Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ER.GO – Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, l’Associazione Ingegneria Senza Frontiere Modena, Legambiente Modena e In.coscienza e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

È possibile iscriversi individualmente oppure come team precostituiti. Nel caso di iscrizioni individuali sarà cura dell’organizzazione comporre il team prima dell’inizio del laboratorio. Ogni team dovrà essere composto da un minimo di tre a un massimo di sei individui, preferibilmente garantendo l’interdisciplinarietà di competenze e di background formativo.

Le soluzioni ideate dai partecipanti dovranno rispondere alla sfida lanciata dall’Associazione Ingegneria Senza Frontiere di Modena di ‘definire soluzioni innovative che prevedano il coinvolgimento della cittadinanza e/o promuovano l’azione responsabile dei cittadini per migliorare la qualità dell’aria nella città di Modena in uno degli ambiti: Trasporti, Cibo, Viaggi, Spazi’.

“Modena Airckathon nasce con l’idea di dare risposte a problemi reali della città di Modena, attraverso soluzioni sostenibili che nascono dagli studenti” – commenta il Prof. Bernardo Balboni di Unimore Contamination Lab.

Per Alberto Barbari di Legambiente Modena “questo è un progetto con cui proiettarsi in una Modena sostenibile con una parte fondamentale della città, gli studenti, co-creatori del nostro futuro e parte pulsante della nostra associazione”.

I progetti finali saranno presentati in un evento pubblico al termine del quale sarà premiato il primo classificato. Al team vincitore sarà offerta l’opportunità di pubblicare il progetto online sui siti dei partner dell’iniziativa.

Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email a: AreaS3_MO@art-er.it e info.clab@unimore.it