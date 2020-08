L’Amministrazione comunale formiginese in visita ai numerosi cantieri aperti sul territorio comunale.

Amministratori e tecnici al lavoro per monitorare lo stato di avanzamento dei numerosi cantieri aperti sul territorio comunale. È quanto accade in questi giorni a Formigine, dove sono diverse le opere pubbliche in fase di realizzazione anche durante il periodo feriale.

Tra queste, la strada di collegamento via Prampolini – Ponte Fossa (detta comunemente “Tangenziale Sud”). Le imprese esecutrici hanno ormai completato le operazioni di sbancamento del sottopasso ferroviario, importante opera d’ingegneria civile che costituisce il cuore del progetto. È in corso di valutazione una variante migliorativa, senza maggiori oneri in capo all’Amministrazione, che porterebbe importanti benefici alla mobilità ciclabile sul territorio comunale. Nello specifico, la variante consiste nella realizzazione, all’interno del sottopasso, di una pista ciclabile in sede propria posta ad una quota più elevata rispetto al piano stradale; soluzione, questa, inizialmente non prevista a causa della tecnologia costruttiva in progetto. Qualora le valutazioni si concludessero con esito positivo, la Tangenziale Sud di Formigine sarà non solo un’importante arteria stradale che porterà benefici grazie all’allontanamento del traffico pesante dalle aree abitate, ma garantirà anche agli abitanti di Ponte Fossa un collegamento ciclabile sicuro con Formigine capoluogo. L’opera è stata finanziata completamente da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per più di 5 milioni e 400 mila euro.

Rimanendo sempre in zona Ponte Fossa, sono partiti oggi i lavori di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale del ponte stesso, per un importo pari a circa 40.000 euro.

Prosegue poi la riqualificazione del centro storico di Magreta attraverso il piano urbanistico attuativo d’iniziativa privata (P.U.A.) messo in campo dagli attuatori, la Fondazione Don Franchini e la Fondazione Muller.

Non mancano gli interventi nelle scuole; tra i più rilevanti: l’ampliamento dell’area cortiliva alle Fiori di Casinalbo, il miglioramento sismico delle Fiori di Formigine, il rifacimento dei servizi igienici alle Ferrari.

Infine, è stato avviato il cantiere della Casa della salute a Villa Bianchi di Casinalbo,

per un investimento di 510mila euro interamente a carico dell’Ausl.