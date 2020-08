Dal 20 agosto al 2 ottobre torna a Fiorano l’Ennesimo Film Festival

Dopo il successo della TV Edition andata in onda dal 16 al 20 giugno su TRC che ha portato davanti alla televisione una media di 32.450 spettatori a puntata, l’Ennesimo Film Festival torna fra le piazze e i borghi del Comune di Fiorano Modenese con la Moviement Edition. Un ricco calendario di eventi che dal 20 agosto al 2 ottobre realizzato grazie al contributo del Comune di Fiorano Modenese, della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione Modena e degli sponsor Ceramiche Caesar, Gruppo HERA e BPER Banca.

«Siamo felici di poter presentare un calendario di 14 eventi che riportano il cinema e non solo in città – spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli organizzatori di Ennesimo Film Festival – Tanti appuntamenti che spaziano fra cinema, letteratura, nuove tecnologie e legalità. Fra le proiezioni oltre alla Selezione Ufficiale ci sarà spazio per le altre sezioni in concorso proiettate su maxischermo in Piazza Ciro Menotti (Ennesima Risata e Visioni Sarde), per la nuovissima Caesar Design Film Award dedicata a corti a tema design e architettura e due giornate in compagnia degli ospiti della Fondazione Luigi Coccapani. E ancora due presentazioni letterarie, uno spettacolo teatrale, uno con gli studenti delle scuole legato all’educazione alla legalità, un nuovo format che unisce cinema e poesia e un altro che sottolinea l’importanza della musica all’interno di un film. Un mese itinerante per sancire il ritorno del mondo del cinema e della cultura fra le persone: dovendo limitare gli spostamenti e mantenere comunque un distanziamento sociale, sarà il Festival ad avvicinarsi al proprio pubblico».

«Sono anni che TILT progetta eventi sostenuti dall’Amministrazione di Fiorano Modenese, l’Ennesimo Film Festival su tutti – sottolinea l’assessore alla Cultura e vicesindaco Morena Silingardi – I risultati di questa collaborazione crescono nel tempo, tenendo fede a un esplicito accordo rinnovato con grande entusiasmo a ogni scadenza. Fiorano Modenese, attraverso l’impegno di molti, si propone quest’anno come territorio ospitante di una varietà di situazioni diverse, tutte di ottimo spessore e contenuto. Mi preme sottolineare, tra le tante novità di questa edizione, la collaborazione con il Poesia Festival per l’evento del 2 ottobre. Esprimo dunque grande riconoscenza agli organizzatori e all’associazione, per le sfide che ogni anno sostengono e la professionalità con cui le affrontano».

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto su www.ennesimofilmfestival.com/eventi in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

«Fra i tanti eventi in programma – concludono Federico Ferrari e Mirco Marmiroli organizzatori di Ennesimo Film Festival – andiamo particolarmente orgogliosi del portare i corti dell’Ennesimo per la prima volta in Piazza Menotti a Fiorano dal 3 al 6 settembre grazie al supporto di Ferrari e della donazione effettuata al Comune. Inoltre dopo il programma Odissea Virtuale della scorsa edizione, tornano protagonisti di VR con lo spettacolo Segnali d’Allarme con Elio Germano. Un monologo serrato, un crescendo di slogan politici sul senso di comunità, sulla meritocrazia, sulla sicurezza, sulla purezza della razza. Al termine dello spettacolo, che sarò in due repliche l’11 settembre, Germano si fermerà sul palco dell’Astoria per un incontro con il pubblico. Infine ci fa molto piacere poter portare il cinema fra gli ospiti residenti e diurni della Fondazione Luigi Coccapani e le loro famiglie una fra le tante le categorie di persone che hanno sofferto maggiormente la chiusura, il distanziamento e la lontananza».

IL PROGRAMMA COMPLETO

20 Agosto

Non è mai troppo tardi

Fondazione Luigi Coccapani

Proiezioni dedicate agli ospiti della Casa di riposo e alle loro famiglie

Bellissima di Luchino Visconti (1952)

22 Agosto ore 21:00

Visioni Sarde

Villa Cuoghi

Corti, documentari e opere d’esordio realizzati da autori sardi. In collaborazione con Visioni Italiane e Circolo Nuraghe.

25 agosto ore 21:00

I Passi nel bosco

BLA – Biblioteca Ludoteca Archivio

Presentazione del nuovo libro di Sandro Campani I Passi nel bosco (Einaudi, 2020). Dialoga con l’autore Fabio Villa.

29 agosto ore 21:00

La donna più grassa del mondo

Castello di Spezzano

Una grossa crepa minaccia la sicurezza della casa, ma pare preoccuparsene solo l’uomo del piano di sotto. Commedia grottesca del Centro Teatrale MaMiMò.

30 agosto

Non è mai troppo tardi

Fondazione Luigi Coccapani

Proiezioni dedicate agli ospiti della Casa di riposo e alle loro famiglie

L’appartamento di Billy Wilder (1960)

3 Settembre ore 21

Ennesimo Film Festival

Piazza Ciro Menotti

Arrivano i corti comici dell’Ennesima Risata! Sorrisi, equivoci e sottile ironia i leitmotiv della selezione. Al termine della serata il pubblico voterà il vincitore 2020.

4 Settembre ore 21

Ennesimo Film Festival

Piazza Ciro Menotti

I cortometraggi della Selezione Ufficiale 2020

5 Settembre ore 21

Ennesimo Film Festival

Piazza Ciro Menotti

Proiezione dei film del Caesar Design Film Award, la sezione di corti dedicata all’architettura e al design in collaborazione con Ceramiche Caesar.

6 Settembre ore 21

Ennesimo Film Festival

Piazza Ciro Menotti

I cortometraggi della Selezione Ufficiale 2020

10 settembre ore 21:00

Non è l’Ennesimo Music is my radar

Villa Pace

Musica e cinema. L’importanza del suono nella costruzione narrativa di un film. Una relazione biunivoca analizzata da Radio Antenna 1 con Alessandro Corbelli e Stefano Covili.

11 Settembre ore 17 e ore 21:30

Segnale d’allarme – La mia battaglia

Cinema Teatro Astoria

Spettacolo in VR con Elio Germano.

12 settembre ore 17:00

Dalla parte giusta

Cinema Teatro Astoria

Conclusione del progetto della Scuola Primaria Guidotti con l’Associazione teatrale STED. Testimonianza dell’avvocato Enza Rando di Libera. Progetto all’interno del G.A.L.

24 settembre ore 21:00

Nuvole su Fiorano

BLA – Biblioteca Ludoteca Archivio

Avete mai letto un fumetto ambientato a Fiorano? E se dietro alla storia ci fosse un mistero da risolvere? Presentazione dell’opera di Marcello Bondi e Claudio Matronardi con Stefano Landini

2 Ottobre ore 21:00

L’occhio del poeta

BLA – Biblioteca Ludoteca Archivio

Esiste un rapporto fra scrittura poetica e cinema? Influenze, rimandi e ispirazioni in un dialogo fra Kabir Yusuf Abukar, Mariadonata Villa e Stefano Serri