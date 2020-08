Incendio di un autotreno al casello di Altedo

Questa mattina intorno alle 9:00 a Malalbergo un autoarticolato ha preso fuoco all’uscita dell’autostrada A13 (Bologna- Padova), in prossimità del casello. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre. Solo il cassone del mezzo che trasportava fagioli, sganciato dalla motrice, è stato danneggiato dalle fiamme. I vigili del fuoco dopo aver spento il rogo hanno messo in sicurezza lo scenario. Fortunatamente non si lamentano feriti, presente oltre il 115 anche la polizia stradale.