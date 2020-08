Principio d’incendio in appartamento ieri pomeriggio a Bazzano. Uomo soccorso dai pompieri

Intorno alle 15, nella giornata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Bazzano, sulla Circonvallazione Nord per un incendio in appartamento. Tempestiva l’azione dei pompieri che hanno impedito che il piccolo rogo, limitato alla cucina, si propagasse ad altre zone dell’appartamento. In quel momento in casa c’era una persona che i vigili del fuoco hanno portato in zona sicura all’esterno. Affidato al 118, l’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti.