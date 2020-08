Spilamberto, proseguono fino a giovedì i lavori notturni sulla SP 16

A Spilamberto proseguono i lavori notturni di manutenzione stradale lungo la provinciale 16, in un tratto, lungo circa un chilometro, tra la rotatoria con via Tacchini fino all’intersezione con la provinciale 14, nella frazione di Altolà di S.Cesario, compreso il ponte sul Panaro.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione in un tratto particolarmente trafficato, l’intervento, si svolge dalle ore 20 alle ore 7; iniziato nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 agosto, il cantiere prosegue anche nella notte tra martedì e mercoledì 19 e in quella tra mercoledì e giovedì 20 agosto.

Sono previsti la completa fresatura del fondo stradale degradato e il rifacimento dell’asfalto.

Per consentire le lavorazioni viene istituito un senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile, regolato da movieri.