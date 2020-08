La Polizia locale sequestra capi d’abbigliamento e accessori con brand contraffatti

Nella giornata di ieri, martedì 18 agosto, gli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia hanno sequestrato una ventina di capi di abbigliamento e trenta accessori con brand di alta moda contraffatti. L’operazione del nucleo antidegrado di via Brigata Reggio è iniziata poco dopo le 12.00 di ieri tra via San Carlo e via Belfiore quando gli agenti hanno fermato, all’interno dell’area dedicata al mercato, un cittadino senegalese intento a vendere merce senza essere titolare di alcuna autorizzazione. Gli stessi operatori hanno successivamente perquisito l’abitazione cittadina dell’uomo, un 60enne noto per le sue attività illecite relative allo smercio di prodotti contraffatti, recuperando altri trenta prodotti tra occhiali, giacconi, borse e portafogli, tutti con marchi falsificati.

L’uomo è stato, quindi, trasportato presso il Comando dove, dopo le pratiche di rito, è stato denunciato per vendita di merce con marchi mendaci e sanzionato con 5.164 euro per esercizio abusivo dell’attività di commercio itinerante con relativo ordine di allontanamento.