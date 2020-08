Domani, giovedì 20 agosto, sulla Sp 51 all’altezza del civico 76 di via XXV Aprile, al confine tra i comuni di Rubiera e Casalgrande, si viaggerà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/h.

I provvedimenti, che saranno in vigore dalle 8,30 alle 18 per un tratto di un centinaio di metri, sono stati adottati per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di potatura di una pianta ad alto fusto.