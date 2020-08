Scippo in via Agosti, indagano i carabinieri

Una brutta disavventura quella capitata ieri sera ad un 70enne marocchino residente a Reggio Emilia rimasto vittima di uno scippo compiuto da un malvivente che si è dato alla fuga a piedi disperdendosi all’interno dell’area che un tempo ospitava le Ex reggiane. E’ accaduto intorno alle 17.30 di ieri 18 agosto 2020 in via Agosti di Reggio Emilia.

L’uomo si trovava a percorrere a piedi la citata via quando è stato avvicinato alle spalle da uno sconosciuto che gli strappava il borsello contenente effetti personali, documenti e 700 euro in contanti, per poi dileguarsi di corsa. L’anziano a seguito dello strappo cadeva a terra , ricorrendo alle cure mediche presso l’ospedale di Reggio Emilia per trauma policontusivo e abrasioni multiple (per lui prognosi di 15 giorni).

Quindi l’allarme al 112 con i carabinieri della sezione radiomobile e della caserma di via Adua che, intervenuti sul posto, raccoglievano la denuncia avviando le ricerche del malvivente riuscito a dileguarsi. Sui fatti sono incorso le indagini in relazione al reato di furto con strappo.