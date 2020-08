Incendio ad impianto fotovoltaico a Castenaso

Alle 12:30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti a Castenaso in via Rita Atria per un incendio ad un impianto fotovoltaico che conta circa sessanta pannelli sul tetto di un palazzo in area residenziale. Sul posto sono giunte due squadre con altri equipaggi di supporto (due autoscale, autobotte, il furgone per gli autorespiratori).

A bruciare, precisamente, diversi metri di cavi elettrici per l’alimentazione dell’impianto. Gli inquilini sono scesi in strada autonomamente aspettando i soccorsi. I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo e spento l’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti e neanche intossicati, solamente danni materiali.

Presente sul posto anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri, alla polizia locale e un’ambulanza del 118.